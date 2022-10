Termina il primo tempo della partita tra Betis e Roma, valida per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Il match è equilibrato, ma gli spagnoli sono avanti per 1-0 grazie alla rete di Canales con un tiro deviato da Ibanez che ha ingannato Rui Patricio. Al terzo minuto di recupero Belotti pareggia i conti, ma l'arbitro annulla il gol per posizione di fuorigioco del Gallo. Questi gli scatti migliori del primo tempo.