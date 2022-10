Europa League: vittorie per Arsenal, Fenerbahce, Rennes e Friburgo

In attesa delle gare delle 21.00, sono andate in scena le partite in programma alle 18.45 valide per la quarta giornata del girone di Europa League, tra cui Betis-Roma terminata 1-1 con i gol di Canales e Belotti. Vincono Arsenal, Fenerbahce, Rennes e Friburgo.

I risultati finali:

Bodø/Glimt-Arsenal 0-1 (24' Saka)

AEK Larnaca-Fenerbahce 1-2 (16' Joao Pedro, 52' rig. Trickovski, 80' rig. Batshuayi)

Dynamo Kiev-Rennes 0-1 (48' Wooh)

Union Saint Gilloise-Sporting Braga 3-3 (15', 36' e 41' Oliveira, 20' e 62' Boniface, 49' Dante Vanzeir)

Feyenoord-Midtjylland 2-2 (16' Emiliano Martinez, 32' Timber, 48' Hancko, 58' Sviatchenko)

Nantes-Friburgo 0-4 (25' Kubler, 71' Gregoritsch, 81' Schade, 87' Woo-yeong Jeong)

Qarabag-Olympiakos 0-0