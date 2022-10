Europa League, Roma-Betis: espulso Zaniolo, salterà il match di ritorno

Follia di Nicolò Zaniolo a pochi minuti dal termine del match tra Roma e Betis, valido per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League e conclusosi con il punteggio di 1-2 per gli spagnoli. Al minuto 93 il numero 22 giallorosso ha perso la testa e ha scalciato un calciatore avversario a palla lontana. Dopo un consulto con il guardalinee, l'arbitro ha deciso di estrarre il rosso diretto. Zaniolo, quindi, salterà sicuramente la partita di ritorno, in programma il 13 ottobre alle ore 18:45.