Europa League: ko Ludogorets col Betis. La Lazio vince in rimonta col Midtjylland

In scena le gare delle 18.45 valide per la quinta giornata del girone di Europa League. L'attenzione della Roma è focalizzata sugli avversari del gruppo: il Ludogorets perde 1-0 in casa contro il Betis (in gol Fekir). Gli spagnoli guidano il girone a 13 punti, seguiti da Ludogorets a 7, Roma a 4 (giocherà alle 21.00) e HJK Helsinki a 1.

La Lazio vince 2-1 in rimonta all'Olimpico contro il Midtjylland. Successi anche per PSV, Union Saint Gilloise, Union Berlino e Zurigo.

I risultati finali:

PSV-Arsenal 2-0

Zurigo-Bodø/Glimt 2-1

AEK Larnaca-Dynamo Kiev 3-3

Fenerbahce-Rennes 3-3

Ludogorets-Betis 0-1

Union Berlino-Braga 1-0

Malmo-Union Saint Gilloise 0-2

Lazio-Midtjylland 2-1