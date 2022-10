Europa League, ko in trasferta per il Ludogorets: Lokomotiv Sofia passa 1-0

Sconfitta in trasferta per l'avversario europeo della Roma, il Ludogorets, in casa della Lokomotiv Sofia: i padroni di casa vincono 1-0 grazie alla rete di França nella 12a giornata di campionato. Il Ludogorets, dopo aver battuto i giallorossi nella prima giornata della fase a gironi di Europa League, è atteso giovedì 3 novembre all'Olimpico nell'ultima gara del girone.