Europa League, il Ludogorets vince 0-4 in casa del Beroe

Il Ludogorets, avversario della Roma nella fase a gironi dell'Europa League, continua la rincorsa al primo posto in campionato. La squadra allenata da Simundza si è imposta per 0-4 sul campo del Beroe: dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, gli ospiti si sono scatenati e hanno messo il turbo grazie alla doppietta di Tekpetey e alle reti di Rodrigues e Tissera. Il Ludogorets si trova al secondo posto in classifica, a -1 dal CSKA 1948, che però ha due partite in più.