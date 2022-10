Europa League, il Ludogorets rimonta e vince 3-1 col Septemvri Sofia

Giovedì Roma e Ludogorets saranno avversarie all'Olimpico per accaparrarsi l'ultimo posto disponibile nel girone che vale il passaggio del turno: i giallorossi sono obbligati a vincere poiché, in virtù della sconfitta dell'andata in Bulgaria, saranno gli uomini Genčev ad esultare in caso di parità.

Intanto, oggi, il Ludogorets ha vinto 3-1 contro il Septemvri Sofia, che si era portato in vantaggio con Chandarov prima della rimonta firmata dalle reti di Tissera, nel primo tempo, e Verdon e Show nella ripresa.