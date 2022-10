Europa League, il Ludogorets batte 2-1 il CSKA Sofia e sale al secondo posto in classifica

Il Ludogorets non sbaglia e vince lo scontro diretto contro il CSKA Sofia. La squadra di Razgrad, avversaria della Roma nella fase a gironi dell'Europa League, ha vinto 2-1 grazie alle reti di Tissera e Piotrowski ed è salita al secondo posto in classifica a quota 26 punti, scavalcando proprio la formazione di Sofia. La vetta dista solamente un punto, ma il Ludogorets ha due partite in meno rispetto al CSKA 1948 Sofia, che si trova in prima posizione.