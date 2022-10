Europa League, il Betis pareggia 0-0 in casa del Cadice diciannovesimo

Battuta d'arresto per il Betis, avversario della Roma nella fase a gironi dell'Europa League. La squadra di Pellegrini, infatti, ha raccolto solamente un pareggio per 0-0 in casa del Cadice, attualmente diciannovesimo in classifica. I biancoverdi hanno concluso anche il match in 10 a causa dell'espulsione al 98' di Canales. Con questo pareggio il Betis sale a 20 punti ed agguanta l'Atletico Madrid in quarta posizione.