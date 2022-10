Europa League, il Betis frena la Roma: primo ko casalingo nella competizione dal 2017

Il Betis passa 2-1 in rimonta all'Olimpico e interrompe una striscia positiva che per la Roma durava dal 2017 in Europa League: i giallorossi, infatti, perdono una gara casalinga nella competizione europea per la prima volta dal 23 febbraio 2017 (dal ko con il Villarreal). S'arresta così una serie di 13 partite interne di fila senza sconfitte.

