Non c'è più un biglietto disponibile per la sfida tra HJK e Roma che si disputerà ad Helsinki la prossima settimana. Lo ha fatto sapere il club finlandese in un comunicato in cui rende noto che i 10mila posti della 'Bolt Arena' sono stati già assegnati, compresi i 537 che compongono il settore ospiti e destinati dunque ai tifosi giallorossi.

(hjk.fi)

