Buone notizie per i tifosi della Roma: la delicatissima sfida contro l'HJK Helsinki, valida per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma giovedì 27 ottobre alle ore 21, sarà visibile anche su TV8. La partita, quindi, non sarà trasmessa solamente su Sky e DAZN, ma sarà possibile seguirla anche in chiaro.

(tv8.it)

