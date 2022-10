Europa League, BETIS-ROMA: arbitra Sidiropoulos. Un incrocio positivo con i giallorossi

Dopo il ko all'Olimpico, la Roma è attesa dal Betis giovedì alle 18.45 allo Stadio Benito Villamarín nella quarta giornata del girone di Europa League. Come rende noto l'Uefa, sarà il greco Tasos Sidiropoulos ad arbitrare la gara, assistito dai connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis con Aristotelis Diamantopoulos quarto uomo. Al Var ci sarà Agelos Evangelou, coadiuvato dall'olandese Dennis Higler.

Per il fischietto classe 1979 sarà il secondo incrocio con la Roma: l'unico precedente con Sidiropoulos direttore di gara sorride ai giallorossi e risale al 2018, ad ottobre, quando all'Olimpico la Roma superò il CSK Mosca per 3-0 nella sfida del girone di Champions League. Anche il Betis ha incontrato l'arbitro greco una sola volta in occasione del 3-3 in Europa League con il Rennes del febbraio 2019.

