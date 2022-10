Europa League: 1-1 tra HJK e Ludogorets. Pari per la Lazio con lo Sturm Graz

In attesa delle gare delle 21.00, compresa Roma-Betis, vanno in scena le sfide delle 19.00 valide per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Impegnate anche le avversarie del gruppo dei giallorossi: finisce 1-1 tra HJK Helsinki e Ludogorets (in gol Tissera e Hetemaj). Anche la Lazio pareggia in casa dello Sturm Graz. Vittorie, invece, per Manchester United, Monaco, Real Sociedad e PSV.

I risultati finali:

HJK-Ludogorets 1-1

Malmo-Union Berlino 0-1

Monaco-Trabzonspor 3-1

Omonia Nicosia-Manchester United 2-3

Sheriff Tiraspol-Real Sociedad 0-2

Stella Rossa-Ferencvaros 4-1

Sturm Graz-Lazio 0-0

Zurigo-PSV 1-5