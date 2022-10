Europa League: 0-0 del Betis sul campo del Valladolid

Dopo il successo al fotofinish contro la Roma in Europa League, il Real Betis non va oltre lo 0-0 nella sfida della Liga contro il Valladolid. Soltano un punto per la squadra di Manuel Pellegrini, rimasta anche in 10 dopo mezz'ora per l'espulsione di Pezzella. Quarto posto insieme all'Atletico Madrid per il Real Betis, atteso giovedì dalla sfida di ritorno contro la Roma.