La Fiorentina di Vincenzo Italiano prova a riscattare la brutta sconfitta in Campionato con la Lazio e batte gli Heart of Midlothian 5-1 in Conferece League. La sblocca Jovic, seguito dal gol di Biraghi. Subito dopo la mezz'ora sono Nico Gonzalez e Barak ad indirizzare la sfida verso la vittoria assoluta. Conclude il gol di Humphrys.