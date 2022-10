Champions League, Lipsia-Celtic 3-1. Vince anche il Salisburgo contro la Dinamo Zagabria (1-0)

Terminano le prime due gare del mercoledì valevoli per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Il Lipsia si impone per 3-1 sul Celtic e conquista la sua prima vittoria in questa edizione della competizione grazie alle reti di Nkunku e alla doppietta di André Silva. Inutile il gol di Jota del momentaneo 1-1.

Primo successo anche per il Salisburgo, che batte 1-0 la Dinamo Zagabria con il rigore di Okafor al minuto 71. Gli austriaci, che si trovano nel girone del Milan, salgono così al primo posto (in attesa di Chelsea-Milan) del Gruppo E con 5 punti.