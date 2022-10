Champions League, l'Inter batte 4-0 il Viktoria Plzen e vola agli ottavi. Poker anche del Porto in casa del Brugge

Terminano le prime due partite del mercoledì valide per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League. L'Inter non sbaglia, rispetta i pronostici iniziali e vince 4-0 contro il Viktoria Plzen grazie alle reti di Mkhitaryan, Dzeko (doppietta) e Lukaku: i nerazzurri salgono a quota 10 punti e strappano il pass per gli ottavi di finale.

Successo anche per il Porto, che vince 0-4 contro il Brugge. I lusitani sono andati a segno con Taremi (doppietta), Evanilson ed Eustaquio. Da segnalare il rigore fallito da Lang al minuto 51' sul risultato di 0-1. Il Porto vola così al secondo posto con 9 punti.