Champions League, Juventus-Maccabi Haifa 3-1. Il Milan crolla in casa del Chelsea: 3-0 per i Blues

Si conclude la terza giornata della fase a gironi della Champions League e le italiane sorridono a metà: bene la Juventus, che non sbaglia e batte 3-1 il Maccabi Haifa grazie alla doppietta di Rabiot e al gol di Vlahovic. Male, invece, il Milan, che crolla in casa del Chelsea: i Blues trionfano per 3-0 con le reti di Fofana, Aubameyang e James.

I RISULTATI DI OGGI

GRUPPO E

Salisburgo-Dinamo Zagabria 1-0

Chelsea-Milan 3-0

GRUPPO F

Lipsia-Celtic 3-1

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1

GRUPPO G

Manchester City-Copenhagen 5-0

Siviglia-Borussia Dortmund 1-4

GRUPPO H

Juventus-Maccabi Haifa 3-1

Benfica-PSG 1-1