Champions League, il Napoli batte 4-2 l'Ajax e vola agli ottavi. Anche il Brugge qualificato dopo lo 0-0 con l'Atletico Madrid

Nel pomeriggio si sono disputate due partite valide per la quarta giornata della fase a giorni della Champions League. Il super momento di forma del Napoli di Spalletti continua: i partenopei hanno schiantato l'Ajax con un perentorio 4-2 e hanno staccato il pass per gli ottavi. I padroni di casa sono partiti subito forte e al 16' erano già avanti per 2-0 grazie alle reti di Lozano e Raspadori. Al minuto 49 è arrivata la rete del 2-1 di Klassen, ma al 62' Kvaratskhelia ha ristabilito la distanza di due reti. All'83' Bergwijn ha siglato il gol del 3-2, ma 6 minuti più tardi Osimhen ha fissato il punteggio sul 4-2. Il Napoli vola a 12 punti dopo 4 giornate e si qualifica agli ottavi di finale, mentre l'Ajax rimane fermo a 3.

Atletico Madrid-Brugge, invece, è terminata 0-0. Gli ospiti sono rimasti anche in 10 dall'82' a causa dell'espulsione di Sowah, ma la banda di Simeone non è riuscita a sfondare il muro. I belgi conducono il gruppo B a quota 10 punti e accedono agli ottavi di finale, mentre gli spagnoli salgano a 4.