Champions League, il Barcellona agguanta l'Inter nel recupero: pirotecnico 3-3 al Camp Nou

Termina la quarta giornata della fase a gironi della fase a giorni della Champions League. La partita di cartello è stata Barcellona-Inter e il campo ha confermato le sensazioni inziali, infatti il match è terminato con il punteggio di 3-3. Al 40' i blaugrana sono passati in vantaggio con Dembélé, ma al 50' Barella ha messo a segno la rete del pareggio e al 63' Martinez ha siglato l'1-2. Al minuto 82 Lewandowski ha realizzato il gol del 2-2, ma sette minuti più tardi Gosens ha riportato avanti l'Inter. Il Barcellona, però, non ha mollato e al 92' ha segnato ancora Lewandowski, fissando la partita sul definitivo 3-3. I nerazzurri si trovano al secondo posto a quota 7 punti, mentre i catalani rimangono al terzo, a -3 proprio dal club italiano.

Ampia vittoria del Liverpool in casa dei Rangers: i Reds si sono imposti per 1-7 e l'uomo partita è stato Salah, autore di una tripletta in sei minuti. Successi in trasferta anche per il Porto (0-3 contro il Bayer Leverkusen), il Bayern Monaco (2-4 contro il Viktoria Plzen) e il Marsiglia (1-3 contro lo Sporting, rimasto in 9). Trionfa, con il brivido, il Tottenham di Antonio Conte: 3-2 contro l'Eintracht Francoforte.