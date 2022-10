Champions League, Ajax-Napoli 1-6, trionfano i partenopei. 1-0 per l'Inter contro il Barcellona

Si concludono le sfide valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Le partite di cartello sono state sicuramente Ajax-Napoli e Inter-Barcellona. I partenopei espugnano la Cruijff Arena imponendosi per 6-1 sui padroni di casa. Dopo essere andati sotto di un gol gli uomini di Spalletti la ribaltano con doppietta di Raspadori e le reti di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. L'Inter vince in casa nonostante la costante pressione del Barcellona grazie al gol Cahlanoglu a fine primo tempo.

Trionfa il Marsiglia in casa contro lo Sporting Lisbona vincendo 4-1 grazie alle reti di Sanchez, Harit, Balerdi e Mbemba. Per i portoghesi rete di Trincao.

Poker del Bayern Monaco che vince 5-0 contro il Viktoria Plzen. A segno Sanè che firma una doppietta, Gnabry, Manè e Choupo Moting.

Vince il Liverpool contro i Rangers: i Reds si impongono per 2-0 e a decidere sono le reti di Alexander-Arnold e Salah

Impresa del Club Brugge contro l'Atletico Madrid: i belgi trionfano per 2-0 grazie ai gol di Sowah e Jutglà

Successo anche per il Porto che vince 2-0 contro il Bayer Leverkusen. Gol di Sanusi e Galeno

Termina 0-0 invece l'incontro tra Francoforte e Tottenham.