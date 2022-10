Betis-Roma: Mourinho anticipa il VAR, si accorge che il gol dell'1-1 è regolare ed esulta (VIDEO)

Simpatico siparietto durante Betis-Roma. I giallorossi hanno appena siglato la rete dell'1-1, ma l'arbitro, in collaborazione con il guardalinee, annulla il gol. Il VAR effettua il check e, proprio durante le verifiche, José Mourinho esulta ancor prima dell'esito finale. Lo Special One, infatti, ha riguardato sia la posizione di Camara sia quella di Belotti sul tablet e si era accorto che il gol sarebbe stato convalidato. L'allenatore corre ed esulta in panchina. E alla fine ha avuto ragione.