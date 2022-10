Betis-Roma, la moviola: annullato per fuorigioco il gol di Belotti. Convalidata la rete dell'1-1 dopo il check del VAR

La Roma è pronta a scendere in campo all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia per la delicatissima sfida contro il Betis, valida per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League. La partita sarà diretta dal greco Tasos Sidiropoulos. Questi i principali episodi arbitrali della gara.

54' - Segna di nuovo Belotti, ma il guardalinee alza la bandierina e l'arbitra annulla per fuorigioco. Dopo il check del VAR, però, viene convalidata la rete: sia Camara sia Belotti, infatti, erano in gioco. Siamo sull'1-1

48' - Pareggio della Roma: splendido cross di Spinazzola, gran colpo di testa di Belotti che insacca. Il guardalinee, però, alza subito la bandiera per posizione di fuorigioco del Gallo. Decisione poi confermata dalla tecnologia. Si rimane quindi sull'1-0 per il Betis