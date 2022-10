La Roma è ospite del Betis allo Stadio Benito Villamarin nella sfida valida per la quarta giornata del girone di Europa League, dopo la vittoria per 2-1 degli spagnoli all'andata. Marash Kumbulla segue il match dei compagni dalla tribuna: il difensore giallorosso, infatti, non figura neanche in panchina tra i giocatori a disposizione di José Mourinho.