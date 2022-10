Betis-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria alle 10:30. Alle 19 la conferenza stampa di Mourinho con un calciatore a Siviglia

Giovedì 13 ottobre alle ore 18:45 andrà in scena la fondamentale partita tra Betis e Roma, valida per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Gli spagnoli si trovano al primo posto in classifica con 9 punti in 3 partite, mentre i giallorossi sono fermi a quota 3. Questo il programma della vigilia:

10:30 - Rifinitura della Roma a Trigoria

11:00 - Rifinitura del Real Betis allo Stadio Benito Villamarin

12:15 - Conferenza stampa di Pellegrini e un giocatore del Betis allo Stadio Benito Villamarin

19:00 - Conferenza stampa di Mourinho e un giocatore della Roma allo Stadio Benito Villamarin