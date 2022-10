Betis-Roma, i convocati di Pellegrini: c'è Luiz Henrique, out Fekir (FOTO)

Alla vigilia di Betis-Roma, sfida valida per la quarta giornata del girone di Europa League in scena domani alle 18.45 allo Stadio Benito Villamarín, il tecnico del club spagnolo Manuel Pellegrini ha diramato la lista dei convocati. Come annunciato in conferenza stampa, Luiz Henrique sarà della partita mentre sarà assente Fekir.

L'elenco dei 21 convocati: Bravo, Edgar, Paul, Guido Rodríguez, Víctor Ruiz, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Joaquín, Guardado, Luiz Felipe, Sabaly, Aitor Ruibal, Dani Martín, Rodri, Miranda.