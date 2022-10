Betis-Roma: convocato anche il classe 2003 Cassano

La Roma è attesa domani allo Stadio Benito Villamarín dal Betis nella sfida valida per la quarta giornata del girone di Europa League. Secondo le informazioni del sito sportivo, il classe 2003 Claudio Cassano sarà convocato da Mourinho per la prima volta in prima squadra proprio in occasione della gara contro gli spagnoli.

Nato trequartista, può giocare anche esterno sia a sinistra sia a destra, ma sa fare anche il falso nueve. Nato a Trani, ha iniziato a giocare nell’APD Brasilea Barletta e si ispira a Insigne, Mertens e il Papu Gomez, oltre ad avere come idolo Messi. Poi l'esperienza al Bisceglie, prima delle proposte di Venezia, Ascoli, Bologna e Roma, che riuscì a spuntarla e ad assicurarsi il ragazzo. Per lui una bella rivincita dopo i no ricevuti da Chievo, Spal, Lazio, Entella ed una prova di tre giorni con la Juventus. In giallorosso dal 2018, nel 2020 è arrivato il primo contratto da professionista, firmato dai genitori poiché era ancora minorenne.

(gianlucadimarzio.com)

