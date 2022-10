Betis-Roma, Canales: "Bravi tutti, punto importante". Pezzella: "Obiettivo primo posto"

Il Real Betis raggiunge dieci punti nella fase a gironi di Europa League, certificando matematicamente il suo passaggio alla fase successiva della competizione grazie al pareggio per 1-1 contro la Roma. Sergio Canales porta in vantaggio la sua squadra con un tiro da fuori area. Ha rilasciato un'intervista nella mixed zone, queste le sue parole:

"Era un girone complicato e, alla fine, due giorni prima, avremmo firmato tutti per essere classificati. È un punto importante per questo. Volevamo certificare il primo posto, ma stavamo giocando contro una buona squadra che aveva anche molto per cui lottare. Non ci viene in mente altro che il primo posto. Abbiamo ancora due partite da giocare. In passato siamo riusciti a segnare più gol, ma è sempre bello segnare. Questo dà fiducia. Nel primo tempo siamo stati tutti bravi, al di là di qualcosa di individuale. Abbiamo mosso bene la palla e creato occasioni. Sono felice"

Nel post partita di Betis-Roma terminata 1-1 hanno parlato ai microfoni dei giornalisti oltre all'autore del gol Canales, anche Pezzella, Bravo e Rodri. Germàn Pezzella, ex Fiorentina ha analizzato la partita e sta già guardando al futuro:

"E' un buon punto per la classifica, anche se la squadra cercava sempre la vittoria. Nella ripresa non siamo stati così precisi, abbiamo perso quota in campo, ma abbiamo provato a proporci. Hanno tirato solo una volta nell'azione del gol. Continueremo a lavorare per raggiungere il primo posto. Se ci avessero detto che alla quarta partita avremmo raggiunto questo risultato nessuno ci avrebbe creduto. Quando vai avanti, vuoi di più. La Roma è una grande squadra. Oggi otteniamo un grande punto che ci posiziona bene in classifica. Dobbiamo essere orgogliosi, ma con la consueta umiltà. Sono buoni test per il nostro livello. Squadre come la Roma sono abituate a giocare queste competizioni, con squadre molto lunghe. Noi dobbiamo lavorare. C'è molta strada da fare e molto da migliorare. Dobbiamo tornare sulla strada della vittoria anche nella Liga. Affrontiamo tutti gli impegni con la stessa serietà. La squadra gareggia sempre, anche con dieci giocatori. La mentalità è la stessa in ogni partita"

Successivamente Claudio Bravo ha analizzato questo pareggio contro la Roma: "In termini generali abbiamo l'ottimo gusto in bocca. Continuiamo a fare le cose in modo positivo, dimostrando che vogliamo fare le cose bene. Siamo sempre alla ricerca del gol. Dobbiamo uscire con la stessa personalità, indipendentemente dal rivale che abbiamo davanti. Come abbiamo fatto a Roma, a Vigo e anche a Valladolid, con un giocatore in meno. Oggi abbiamo avuto personalità nella ricerca del risultato. Stiamo procedendo analizzando ogni partita come una finale. Questo ci ha caricato. Domani si torna al lavoro, per preparare la prossima partita nella Liga".

L'ultimo a passare nella mixed zone del Betis è stato Rodri, che ha analizzato: "Una partita molto contesa. La Roma giocava al cento per cento almeno per avere una piccola possibilità. La prima parte è stata molto buona, hanno dovuto accelerare perché stavano perdendo. Parliamo di una grande squadra italiana. Abbiamo giocato contro il Ludogorets per essere primi, per evitare affaticamenti. Ovunque mi metta l'allenatore, cercherò di lavorare al meglio per continuare a crescere, questo mi renderà migliore".