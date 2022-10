Betis, Canales: "Obiettivo primo posto nel girone, non può sfuggirci"

Domani andrà in scena allo Stadio Benito Villamarín Betis-Roma, sfida valida per la quarta giornata del girone di Europa League, dopo la vittoria degli spagnoli all'Olimpico per 2-1. Sergio Canales, in vista della sfida con i giallorossi, ha parlato ai canali del club della situazione del girone: "In questo momento il nostro obiettivo è vincere tutte le partite e vedendo come sta andando la situazione, la squadra sta facendo un passo avanti e la vittoria dell'altro giorno ci mette in una situazione molto buona. Il primo posto non può sfuggirci e dobbiamo fare di tutto giovedì".

"Essere primi è l'obiettivo prioritario. Dobbiamo lottare per questo, la partita di giovedì è molto importante. Non ci sorprende che lo stadio sia pieno, ma è comunque incredibile - le sue dichiarazioni riportate dal sito spagnolo -. La cosa più importante sono le partite che abbiamo ora. La Champions League? Bisogna essere molto costanti, nei momenti difficili bisogna continuare. L'obiettivo numero uno è la Roma, non ce n'è un'altra, ma averne uno a lungo termine è una motivazione in più".

