10 volte Abraham: l'inglese è il sesto giallorosso ad andare in doppia cifra in competizioni europee dal 2000

Una grande serata per Tammy Abraham: l'attaccante inglese è tornato al gol e, mettendo a segno la rete del momentaneo 0-1 contro l'HJK Helsinki, ha interrotto un'astinenza che durava dal lontano 12 settembre (Empoli 1-2 Roma). Il centravanti è arrivato così a quota 10 marcature in gare europee (9 in Conference League e 1 in Europa League) ed è entrato nella storia della società giallorossa, diventando il sesto giocatore a raggiungere la doppia cifra considerando tutte le competizione europee a partire dal 2000. Abraham è preceduto da Dzeko (32 gol), Totti (22), De Rossi (11), Vucinic (10) e Cassano (10).