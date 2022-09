VIDEO - Roma-HJK Helsinki: la spettacolare atmosfera allo Stadio Olimpico durante l'inno

Grandissimo entusiasmo allo Stadio Olimpico per Roma-HJK Helsinki, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono chiamati a vincere e saranno spinti anche dai tantissimi tifosi romanisti presenti, i quali hanno fatto registrare il sold out per la quinta volta consecutiva in stagione. Questa l'atmosfera allo stadio durante l'inno "Roma, Roma, Roma".