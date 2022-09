Roma, Stadio Olimpico impenetrabile: giallorossi imbattuti nelle ultime 20 partite europee casalinghe

La Roma vince 3-0 contro l'Helsinki e allunga la sua striscia di risultati positivi ottenuti in casa. La squadra giallorossa, infatti, quando gioca allo Stadio Olimpico si trasforma e diventa praticamente insuperabile. I capitolini non hanno subito alcuna sconfitta nelle ultime 20 partite disputate in casa a fronte di 14 vittorie e 6 pareggi.