Roma- HJK Helsinki, la moviola: espulso Tenho dopo il consulto del VAR, fallo da ultimo uomo

La Roma torna a giocare un match europeo e lo fa contro l'Helsinki nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi cercano i primi punti in questa edizione della competizione dopo aver perso all'esordio contro il Ludogorets per 2-1. A dirigere la gara di questa sera ci sarà Petrescu. Questi i principali episodi arbitrali del match:

29' - Giallo per lo stesso Hetemaj: gamba tesa su Vina

26' - Ammonito Ibanez per un fallo su Hetemaj

15' - Rimane in 10 l'HJK Helsinki: Tenho stende Belotti, partito verso la porta. In un primo momento l'arbitro decide di ammonire il difensore, ma il VAR lo richiama per un possibile cambio di colore del cartellino. Dopo aver consultato il monitor, il direttore di gara decide di estrarre il rosso perché giudica l'intervento del difensore come un fallo da ultimo uomo