Sono bastati 69 secondi, a Paulo Dybala, per lasciare il segno in maniera decisiva nella serata contro l'Helsinki. La rete che ha permesso alla Roma di sbloccare una gara difficile, infatti, è la più rapida segnata da un giocatore della Roma subentrato a gara in corso in Europa League.

⚡️ È il gol più rapido segnato da un giocatore della Roma subentrato a gara in corso in #UEL #RomaHJK pic.twitter.com/PvuvlbGcpF — AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2022