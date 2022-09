Roma-Helsinki: domani alle 15 la conferenza stampa di Mourinho e Zaniolo

Giovedì sera la Roma tornerà in campo per il match contro l’Helsinki, fondamentale dopo il ko sul campo del Ludogorets. Come di consueto nella giornata di domani si terrà la classica conferenza stampa di vigilia: alle ore 15 parlerà Josè Mourinho, con lui ci sarà Nicolò Zaniolo che punta alla seconda convocazione consecutiva dopo quella di Empoli.