Roma-Helsinki: la gara si è giocata senza il "quarto uomo" ufficiale

Piccola curiosità arbitrale per quanto riguarda la sfida di questa sera tra Roma ed Helsinko diretta dal romeno Petrescu. Come scrive l'ex arbitro e commentatore tv Luca Marelli, infatti, la sfida si è gioca senza un quarto uomo ufficiale. Il quarto designato, infatti, il sig. Birsan, ha svolto il ruolo di secondo assistente per tutta la gara, probabilmente a causa di un infortunio. In caso di infortunio dell'arbitro, la gara sarebbe stata portata a termine senza assistenti ufficiali, con Birsan che avrebbe abbandonato il ruolo di secondo assistente per sostituire l'arbitro designato.

Curiosità.#RomaHelsinki si è giocata senza quarto ufficiale. Il quarto designato, infatti, ha svolto il ruolo di secondo assistente per tutta la gara (probabile un infortunio).

Nel caso di ulteriore infortunio di arbitro o AA, la partita sarebbe stata interrotta (infortunio 1/2 — Luca Marelli (@LucaMarelli72) September 15, 2022