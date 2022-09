Mourinho aggancia Ferguson: con i 3 punti contro l'Helsinki diventa l'allenatore con più partite vinte nelle coppe europee

La vittoria della Roma contro l'Helsinki arrichisce ancor di più i record di Josè Mourinho. Con i 3 punti di ieri, infatti, lo Special One diventa l'allenatore con più partite vinte nelle coppe europee, per la precisione 106 gare gare vinte. In questa speciale classifica, il portoghese ha eguagliato Sir Alex Ferguson, anche lui a quota 106. Terzo posto per Carlo Ancelotti con 105 partite vinte.