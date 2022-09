Ludogorets-Roma, la moviola: fallo su Pellegrini all'interno dell'area avversaria, ma né l'arbitro né il VAR intervengono. Manca un rigore ai giallorossi

Il percorso della Roma nell'edizione 2022/2023 dell'Europa League inizia in Bulgaria. I giallorossi sfideranno il Ludogorets nel match valido per la prima giornata della fase a gironi e, a dirigere la sfida, ci sarà il direttore di gara inglese Craig Pawson. Questi i principali episodi arbitrali del match:

38' - Arriva la prima ammonizione del match: giallo per Cafumana in seguito a una gomitata sul volto di Dybala

8' - Primo episodio molto dubbio in area del Ludogorets: Pellegrini viene steso da un difensore avversario in seguito a un contatto sul piede del capitano, ma l'arbitro e il VAR non intervengono. Negato, quindi, un rigore alla Roma