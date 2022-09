Alle 18.45 la Roma scenderà in campo contro il Ludogorets nella prima giornata del girone C di Europa League. Il campo della Ludogorets Arena di Razgrad, però, è in pessime condizioni a causa di un fungo che nei mesi scorsi ha devastato il terreno di gioco creando buche e zone in cui addirittura non c'è proprio l'erba. Lo svela il giornalista dell'emittente televisiva Angelo Mangiante.

(Sky Sport)