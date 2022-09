FOTO - Roma-HJK Helsinki 0-0 HT

Tante occasioni per la Roma, ma il primo tempo della sfida contro l'HJK Helsinki è ancora bloccato sullo 0-0. Gli uomini di Mourinho hanno attaccato per gran parte del match, soprattutto dopo l'espulsione di Tenho, che ha lasciato gli ospiti in 10. Zaniolo, Pellegrini e Belotti ci hanno provato insistentemente, ma non hanno trovato la via del gol. Ecco gli scatti migliori della prima frazione di gioco.