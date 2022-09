Europa League, vincono 2-1 sia il Betis sia l'Helsinki. Il Ludogorets pareggia 1-1 contro l'Arda Kardzhali

Nella giornata di oggi anche le avversarie della Roma nel girone di Europa League sono scese in campo nei loro rispettivi campionati.

Continua il momento molto positivo del Betis, che batte 2-1 il Girona e conquista la quarta vittoria di fila tra tutte le competizioni. I biancoverdi erano andati sotto al minuto 7 con il gol di Martinez, ma una doppietta di Borja Iglesias ha regalato i tre punti a Pellegrini. Il Betis sale al terzo posto in classifica a 15 punti.

Vince con lo stesso risultato del Betis anche l'HJK Helsinki contro l'SJK Seinäjoki. Decisive le reti di Soiri e Hetemaj all'87, che rendono inutile il gol degli ospiti realizzato da Jervis. L'Helsinki rimane al primo posto in classifica con 52 punti dopo 23 gare.

Il Ludogorets si ferma e pareggia 1-1 in casa contro l'Arda Kardzhali: il vantaggio è stato firmato al primo minuto da Tissera, ma l'autorete di Terziev ha negato la vittoria al Ludogorets, che si posiziona comunque al primo posto in classifica, a pari merito con il CSKA 1948 Sofia, che però ha due partite in più.