Europa League, vince con il brivido il Betis: 3-2 contro il Ludogorets

Terminano anche le sfide delle 21 valide per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Nel girone C, quello della Roma, il Betis batte con grande sofferenza il Ludogorets e vola a quota 6 punti. Gli spagnoli sono passati in vantaggio al 25' con Luiz Henrique e hanno raddoppiato al 39' con Joaquin. Alla fine del primo tempo Despodov ha accorciato le distanze, ma al 59' Canales ha messo a segno la rete del 3-1. Al 74' Rick ha realizzato la rete del 3-2, ma negli ultimi 15 minuti i bulgari non sono riusciti ad acciuffare il pareggio.

Vittorie anche per Bodo/Glimt (2-1 contro lo Zurigo), AEK Larnaca (0-1 contro la Dinamo Kiev), Royale Union Saint-Gilloise (3-2 contro il Malmo) e Sporting Braga (1-0 contro l'Union Berlin). Termina 2-2, invece, Rennes-Fenerbahce.