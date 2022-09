Europa League, Pellegrini: "Roma e Betis non sono favorite. Ci sono rivali difficili"

Inizierà questa sera l'Europa League, col girone C che vede Roma e Betis tra le favorite per il passaggio del turno ma Manuel Pellegrini, tecnico degli spagnoli, la pensa diversamente: "Non ci sono squadre favorite nel girone. Penso che si debba entrare dalla prima partita sapendo di affrontare rivali difficili. Roma e Betis giocano in campionati di maggiore importanza, ma non sono favorite. Le partite vanno giocate sul campo: chi gioca meglio riesce ad ottenere più punti".