Europa League, LUDOGORETS-ROMA: le probabili formazioni. Svilar e Belotti dal 1'

Dopo la vittoria della Conference League a Tirana nella scorsa stagione, la Roma inizia alla Ludogorets Arena il suo cammino in Europa League. I giallorossi, privi anche di Karsdorp e Abraham che si aggiungono alla lista degli assenti, sono attesi alle 18.45 in casa del Ludogorets nella prima giornata del girone C, chiamati anche a reagire dopo il pesante ko in campionato per mano dell'Udinese. José Mourinho sceglie Svilar in porta, all'esordio, conferma Cristante e Matic a centrocampo e sugli esterni punta su Celik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco spazio a Belotti, supportato da Pellegrini e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LUDOGORETS: Padt; Nedyalkov, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera.

A disp.: Sluga, Terziev, Gropper, Dimitrov, Cafumana, Yankov, Kelyovluev, Thiago, Nonato, Rick, Delev.

All.: Simundza.

ROMA: Svilar; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Viña, Spinazzola, Tripi, Bove, Camara, Shomurodov, Volpato.

All.: Mourinho.

Arbitro: Craig Pawson. Assistenti: Lee Betts - Ian Hussin. IV uomo: Robert Jones. VAR: Darren England. AVAR: Peter Bankes.