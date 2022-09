Europa League, l'Hjk vince 2-1 e resta in testa alla classifica. 4-0 del Ludogorets

Vittoria esterna per 2-1 per l'HJK Helsinki, prossima avversaria della Roma nella fase a gironi di Europa League. La squadra finlandese si è imposta nella 22esima giornata del campionato finlandese sul campo dell'Honka con le reti di Vaananen e Olusanya. Inutile per i padroni di casa il gol del momentaneo pari di Voutilainen. L'HJK è attualmente primo in classifica con 49 punti e sfiderà i giallorossi di Mourinho giovedì prossimo alle ore 21 allo stadio Olimpico.

Netta vittoria esterna per 4-0 del Ludogorets, reduce dalla vittoria proprio sui giallorossi nella prima gara di Europa League. In campionato i bulgari hanno superato il Botev Vratsa, rimasto in 10 dopo appena tre minuti a causa dell'espulsione di Kavdanski. A decidere il match le reti di Despodov (doppietta, uno su rigore), Tissera e Cauly. Il Ludogorets affronterà nuovamente i giallorossi il prossimo 3 novembre.