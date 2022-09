Europa League: il Betis passa 2-0 sul campo dell'Helsinki. Vittorie anche per Arsenal, Rennes e Braga

Otto le partite di Europa League andate in scena alle 18.45. Nel Girone C, quello in cui è inserita la Roma, si è giocata Helsinki-Betis. Gli spagnoli vincono per 0-2 grazie alla doppietta di William Jose. L'attaccante brasiliano apre le marcature al terzo minuto di recupero, poi nella ripresa segna il gol che chiude la partita. La formazione di Pellegrini conquista i primi tre punti e si porta momentaneamente al primo posto.

I risultati finali:

Zurigo-Arsenal 1-2

PSV-Bodo Glimt 1-1

AEK Larnaka- Rennes 1-2

Fenerbache-Dinamo Kiev 2-1

Helsinki-Betis 0-2

Union Berlino-Saint Gilloise 0-1

Malmo-Sporting Braga 0-2