Europa League: HJK Helsinki in partenza per Roma (FOTO)

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato battendo l'Empoli per 2-1 grazie alle reti di Dybala ed Abraham, la Roma è attesa dalla sfida europea contro l'HJK Helsinki. Domani, alle 21.00 allo Stadio Olimpico, i giallorossi ospitano la squadra finlandese nella seconda partita del girone di Europa League con l'obiettivo necessario di vincere dopo aver perso la prima contro il Ludogorets. La squadra allenata da Toni Koskela, come mostrano i canali ufficiali dell'HJK, è in partenza dalla Finlandia in direzione Roma.

Arrivederci ?? Sateisesta Töölöstä kohti ikuisen kaupungin auringonpaistetta ✈️? AS Roma–HJK To 15.9. klo 22#HJK #UELfi pic.twitter.com/D30brliz6r — HJK Helsinki (@hjkhelsinki) September 14, 2022