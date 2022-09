Europa League, crollo Lazio: il Midtjylland vince 5-1. Successi anche per Man United, Real Sociedad e Feyenoord

In scena alle 18.45 le prime otto sfide odierne di Europa League, valide per la seconda giornata della fase a gironi della competizione europea. La Lazio crolla in Danimarca: il Midtjylland si impone per 5-1, l'unico gol biancoceleste è firmato da Milinkovic-Savic. Vittorie anche per Manchester United, Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo, Qarabag, Trabzonspor e Ferencvarosi.

I risultati finali:

Sheriff-Manchester United 0-2

Real Sociedad-Omonia Nicosia 2-1

Feyenoord-Sturm Graz 6-0

Midtjylland-Lazio 5-1

Olympiakos-Friburgo 0-3

Qarabag-Nantes 3-0

Trabzonspor-Stella Rossa 2-1

Monaco-Ferencvarosi 0-1