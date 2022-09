Se la presenza in conferenza stampa alla vigilia significa un'anticipazione sulla formazione di domani, in Europa League potrebbe arrivare il debutto ufficiale di Svilar con la maglia della Roma. Il portiere arrivato in estate dopo l'esperienza al Benfica sarà infatti al fianco di Mourinho oggi alle 18.10, in Bulgaria, per presentare ai giornalisti la gara di domani tra Roma e Ludogorets.